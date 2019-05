Impact nepnieuws bij EU-verkiezingen in Nederland 'valt mee'

Terwijl Facebook een heuse war room inrichtte om verkiezingsbeïnvloeding op te merken en de kop in te drukken, begon de overheid een campagne om nepnieuws te herkennen. Blijf nieuwsgierig en blijf kritisch, drukte het ministerie van Binnenlandse Zaken mensen op het hart.

Het was duidelijk: de angst voor nepnieuws zat er goed in. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het brexit-referendum werden er veel valse nieuwsberichten verspreid, al wordt over de impact op de uitslag nog steeds gediscussieerd. Rusland werd daarbij vaak aangewezen als de verspreider ervan.

Maar de impact bij de Europese verkiezingen, die tot en met zondag duren, lijkt in ieder geval in Nederland mee te vallen. In aanloop naar de stemming donderdag werd wel nepnieuws verspreid, maar het was 'business as usual', zegt Peter Burger van factcheckplatform Nieuwscheckers. Er kwam dus wel nepnieuws voor, maar niet meer dan normaal.