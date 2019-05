Facebook wil werken aan imago en daarom mochten wij langskomen

Het bliksembezoek maakt in ieder geval één ding duidelijk: er is Facebook veel aan gelegen om iedereen ervan te overtuigen dat het de zaak onder controle heeft. In tegenstelling tot in 2016, toen het platform werd verrast door een golf van nepnieuws. Over de invloed die de hoax-hausse had op het brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk en de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nog steeds discussie.

Als Facebook samen met Google en Twitter zijn leven niet betert, kan er regelgeving komen, dreigde de Europese Commissie. Om dat te voorkomen hebben de socialemediabedrijven zich gevoegd naar een vrijwillige EU-gedragscode. Ze beloofden onder meer transparant te zijn over advertenties en om commerciële nepnieuwsproducten te ontmoedigen.

De Europese verkiezingen van later deze maand zijn de eerste echte test voor die afspraken. "Het zijn bijzonder ingewikkelde verkiezingen, met eigenlijk 28 verschillende verkiezingen in 24 talen", zegt Allen. In het verkiezingscentrum zijn dan ook al die talen vertegenwoordigd. "Er zitten hier ook mensen die Nederlands spreken."