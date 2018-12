Kabinet komt met campagne tegen nepnieuws in verkiezingstijd

In de aanloop naar de verkiezingen start het kabinet in februari een campagne tegen nepnieuws. Die moet mensen helpen desinformatie te herkennen, zegt minister Ollogren.

De campagne duurt zo'n vier maanden, tot en met de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart.

Alertheid

Onder meer rond de Amerikaanse en Franse verkiezingen en rond de brexit is desinformatie verspreid. Die kwam onder meer uit Russische hoek. Volgens Ollongren hebben nepnieuwscampagnes in Nederland nog "geen grote negatieve impact" gehad op de samenleving. Dat komt volgens haar door het sterke mediabestel en het gevarieerde nieuwsaanbod. Het risico is daarom klein dat er "filterbubbels" ontstaan waarin mensen zich eenzijdig informeren, zegt Ollongren.

Toch vindt het kabinet dat mensen alert moeten zijn. Nieuwe technologie maakt het steeds moeilijker om te zien of een filmpje of een foto echt is of niet. En de dreiging van desinformatie door "bepaalde landen is reëel".

Buitenlandse inmenging

Het kabinet is bij de komende verkiezingen in Nederland gespitst op buitenlandse inmenging. Het is zelf niet van plan om nieuwsberichten eventueel het stempel 'nepnieuws' te geven.

In oktober had minister Ollongren al gezinspeeld op de bewustwordingscampagne.

Verder wordt volgend jaar onderzoek gedaan naar de effecten van sociale media en internetzoekmachines op verkiezingen.