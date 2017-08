Nepnieuws groot gevaar voor Nederland? Dat lijkt dus wel mee te vallen

Volgens Sanne Kruikemeier, onderzoeker politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van nepnieuws. Er is nog geen definitieve conclusie te trekken.

"Wat we wel weten, is dat mensen gebruikmaken van meerdere bronnen en dat ze dus nooit alleen nepnieuws lezen." Daarnaast wijst Kruikemeier erop dat de groepen die nepnieuws verspreiden op sociale media niet representatief zijn voor heel Nederland.

Nederland niet echt interessant

Professor Richard Rogers, werkzaam bij dezelfde universiteit, voegt daaraan toe dat nepnieuws op sociale media in Nederland een veel kleinere impact heeft dan in Amerika. Rond de verkiezingen in de VS bleek uit onderzoek van BuzzFeed News dat nepnieuws op een bepaalde moment een groter bereik had dan echt nieuws. "Daar is in Nederland geen sprake van", zegt Rogers.

Daarnaast zegt Rogers dat Nederland vooral last heeft van nepnieuws op het moment dat er een link te vinden is met Rusland of Oekraïne. "Nederland op zichzelf is voor Rusland niet echt interessant."