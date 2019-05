Boeing met luchtvaartmaatschappijen in gesprek over compensatie 737 MAX

De Boeing 737 MAX wordt al sinds maart aan de grond gehouden, nadat een systeemfout twee vliegrampen had veroorzaakt. De problemen met het toestel leiden tot grote financiƫle problemen voor de maatschappijen die de toestellen bezitten.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen onderhandelen met Boeing over een schadevergoeding. Wanneer het vliegtuig weer de lucht in mag, is nog niet bekend.

Schikking

Ryanair heeft volgens de krant de Irish Independent al een schikking van honderden miljoenen getroffen met Boeing. De luchtvaartmaatschappij en Boeing willen allebei niet reageren op dit bericht.

Reisorganisatie TUI laat desgevraagd weten nog in gesprek te zijn met Boeing. Het bedrijf heeft al 200 miljoen euro verlies geleden doordat de 737 MAX niet mag vliegen. De internationaal opererende TUI Group heeft vijftien van deze vliegtuigen, waarvan er twee vaststaan op Schiphol.

Ook Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben volgens persbureau AP laten weten compensatie van Boeing te willen. Zij hebben 96 737 MAX-toestellen en de China Air Transport Association (CATA) schat de gezamenlijke Chinese verliezen nu op meer dan 500 miljoen euro.

Crashes

Eind vorig jaar stortte een toestel van het Indonesische Lion Air neer en op 10 maart volgde een tweede crash in Ethiopiƫ, met een vliegtuig van Ethiopian Airlines. Beide rampen werden veroorzaakt door een systeemfout met 346 doden als gevolg.

In deze video wordt uitgelegd wat er precies mis is met de Boeing 737 MAX en waarom het type toestel aan de grond staat: