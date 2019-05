Luchtvaartautoriteit VS: onduidelijk wanneer Boeing 737 MAX weer vliegt

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) weet nog niet wanneer de Boeing 737 Max-vliegtuigen weer mogen opstijgen. Wereldwijd staan vrijwel alle toestellen van dat type sinds half maart aan de grond, nadat er in een half jaar twee dodelijke ongelukken waren gebeurd.

Bij crashes met toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In beide gevallen speelde softwareproblemen waarschijnlijk een rol. Boeing heeft nieuwe software ontwikkeld en getest.

Veel luchtvaartmaatschappijen hopen dat ze de 737 MAX-toestellen in juli of augustus weer in gebruik kunnen nemen, maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag. De update moet worden goedgekeurd door de FAA voordat de vliegtuigen de lucht weer in mogen. Dan Elwell, het hoofd van de autoriteit, zegt de update formeel nog niet binnen te hebben gekregen.

Toezichthouders om tafel

De FAA wil het huidige vliegverbod pas opheffen als het de veiligheid kan garanderen, ongeacht hoe lang dat nog duurt. "Ik ben niet gebonden aan een tijdsschema. Als het nog een jaar moet duren totdat we genoeg vertrouwen hebben om het verbod op te heffen, dan is dat maar zo", zei Elwell.

Hij deed de uitspraken voorafgaand aan een bijeenkomst in Texas met meer dan dertig toezichthouders van over de hele wereld, waaronder die uit China, de Europese Unie, Braziliƫ en Canada. De instanties bespreken de nieuwe software-update en pilotentraining die Boeing heeft ontwikkeld om de veiligheid van het type te verbeteren.

Boeing zei vorige week dat het al zo'n 207 vluchten had afgelegd met de vernieuwde software. Eerder bleek dat het bedrijf al ruim een jaar voordat er een 737 MAX-toestel neerstortte, afwist van de problemen met de software.