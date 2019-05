Boeing wist al tijden van probleem met 737 Max

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing wist al ruim een jaar voordat er een toestel van het type 737 Max neerstortte dat er problemen mee waren. Het bedrijf meldt dat in mei 2017 werd vastgesteld dat een waarschuwingslampje in de cockpit niet goed werkte. Het type toestel werd toen al enkele maanden geleverd.

Boeing liet intern onderzoek uitvoeren, waaruit naar voren kwam dat het euvel geen gevaar opleverde voor de veiligheid. De top van het bedrijf zou pas van het onderzoek op de hoogte zijn gebracht nadat eind oktober 2018 een toestel was neergestort in Indonesië. Ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA werd pas na de crash geïnformeerd.

Relatie met softwareprobleem

Boeing liet na het eerste ongeluk opnieuw onderzoek doen naar het probleem en kwam opnieuw tot de conclusie dat er geen veiligheidsrisico was. Afgelopen maart stortte opnieuw een 737 Max neer in Ethiopië. Bij beide crashes, waarbij in totaal 346 doden vielen, speelde waarschijnlijk een softwareprobleem in het MCAS-systeem een rol. Dat systeem duwt de neus van het toestel automatisch naar beneden als het te snel stijgt.

Het waarschuwingslampje waarover het bedrijf nu een verklaring heeft afgelegd, staat in connectie met het MCAS-systeem. Onbekend is of het slecht functionerende lampje ook een rol heeft gespeeld bij de crashes.

Sinds half maart staan alle 737 Max-toestellen van Boeing aan de grond.