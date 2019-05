Software-update voor 737 MAX is klaar, zegt Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing zegt dat de software-update voor de 737 MAX-vliegtuigen af is. Vrijwel alle toestellen van dat type staan sinds maart aan de grond, na twee dodelijke ongelukken in een half jaar tijd. Boeing zegt dat het inmiddels 360 vlieguren heeft gemaakt met de nieuwe software, tijdens 207 vluchten.

De update van de software moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Die laat weten dat de software nog niet naar hen is opgestuurd. Ook moet de FAA kijken naar de handleiding voor de piloten die moeten werken met de nieuwe software. De autoriteit komt naar verwachting op 23 mei bijeen om met andere luchtvaartautoriteiten te praten over de update.

Het kan dan nog lang duren voor de toestellen weer mogen vliegen. The Wall Street Journal meldde enkele dagen geleden dat Boeing mogelijk pas halverwege augustus alle benodigde certificaten binnen heeft, waarna de gestrande toestellen weer in gebruik genomen kunnen worden.

Foutieve data

Bij de twee crashes met toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In beide gevallen speelde waarschijnlijk een softwareprobleem in het MCAS-systeem een rol. Dat systeem drukt de neus van het toestel automatisch naar beneden als het vliegtuig te snel stijgt. Het systeem zou foutieve data hebben gekregen van een sensor.

Vorige week werd bekend dat Boeing al ruim een jaar wist dat er problemen waren met de software van het toestel. In mei 2017 werd vastgesteld dat een waarschuwingssysteem in de cockpit niet goed werkte als een van de sensoren foute informatie doorgaf.

Uit een intern onderzoek van Boeing kwam toen naar voren dat de fout niet gevaarlijk was voor de veiligheid.

Eerder maakten we onderstaande uitlegvideo over de problemen met de Boeing 737 MAX: