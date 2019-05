Mineurstemming op Europese beurzen door handelsoorlog

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is na een dag vol rode cijfers op de koersborden flink lager gesloten. Ook andere Europese graadmeters gingen omlaag.

Beleggers verwerken onder meer de opnieuw opgelopen handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Ook stonden oliegerelateerde bedrijven onder druk door de scherp gedaalde olieprijzen.

Die prijs staat niet los van de handelsoorlog. Beleggers vrezen voor de impact die deze zal hebben op de wereldeconomie. Zij verwachten dat de vraag naar energie hierdoor terugloopt.

De Amerikaanse olieprijs daalde donderdag voor het eerst sinds maart tot onder de 60 dollar. In Amsterdam sloot Shell met min 2,7 procent.

AEX-index

De AEX-index leverde 1,7 procent in en eindigde daarmee op 543,71 punten. De MidKap-index, voor middelgrote fondsen, raakte 2,3 procent kwijt tot 740,39 punten. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,8 procent achteruit.

In andere delen van de wereld was het beeld op de beurzen niet veel beter. In Tokio sloot de Nikkei-index vanochtend 0,6 procent lager. De beurs in Shanghai verloor vannacht 1,4 procent en de Hangseng in Hongkong ging leverde 1,8 procent in. De Amerikaanse beurzen doken doken al bij opening diep in het rood.