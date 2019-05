OM: flinke stijging lek- en corruptiezaken

De rijksrecherche is een onafhankelijk instituut dat strafbare zaken binnen de overheid onderzoekt. Vorig jaar voerde de rijksrecherche 139 onderzoeken uit, een record. Het ging daarbij niet alleen om corruptiezaken, maar ook om gevallen van fraude, valsheid in geschrifte en schietincidenten waarbij ambtenaren betrokken waren, zoals politiemensen.

Criminaliteit verhardt

Uit het jaarbericht van het Openbaar Ministerie blijkt verder dat er vorig jaar minder misdrijven zijn geregistreerd. In vergelijking met 2017 was er een daling van 6 procent. Wel steeg het aantal overvallen voor het eerst in jaren fors. Ook nam het aantal verkeersmisdrijven, zoals rijden onder invloed, flink toe.

Het OM concludeert verder dat criminaliteit verhardt en dat het geweld in de onderwereld toeneemt. "De criminaliteit in 2018 werd gekenmerkt door taaie ondermijnende criminaliteit met bedreigende effecten in de samenleving die we volstrekt niet willen", zegt OM-topman Gerrit van der Burg. "Alles wordt uit de kast gehaald om de gevaarlijke, gewelddadige ontwikkelingen te keren."