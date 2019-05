'Taboe moet weg: ouderen doen ook gewoon aan seks'

Ook bewoners van een verzorgingshuis hebben gewoon seks met elkaar. En nu dat gezegd is, moet er iets aan het taboe gedaan worden, vindt psycholoog en seksuoloog Ingrid van Kempen.

"Over mensen vanaf de vijftig wordt al gedacht dat ze niet meer seksueel actief zijn. Maar ook onder 70-, 80-plussers en ouder is een grote groep gewoon seksueel actief", zegt Van Kempen in het NOS Radio 1 Journaal. "En er is een grote groep ouderen die nog graag zouden willen, maar het niet kunnen door allerlei beperkingen."

Ouderen houden het seksloze beeld volgens haar zelf ook in stand. "Omdat ze het moeilijk vinden om erover te praten en omdat seks en intimiteit in de media vaak geassocieerd worden met jong en aantrekkelijk."

80 Tinten Grijs

Zorggroep Noordwest-Veluwe wil dit taboe doorbreken en organiseert vanavond een symposium over ouderen, intimiteit en seksualiteit. De naam van het symposium is er een met een knipoog (80 Tinten Grijs, naar de erotische roman Vijftig tinten grijs) maar de boodschap is serieus.

Want de afstand tot seks of intimiteit die ouderen kunnen ervaren, kan tot grote problemen leiden. Van Kempen: "Ouderen die niet seksueel actief zijn maar dat wel willen, geven aan dat ze minder gelukkig zijn, meer stemmingsproblemen hebben en vaker eenzaam zijn."