Rutte en Baudet: hard tegen hard over EU in 'debat met vuurwerk'

Het was een fel debat, zag ook politiek verslaggever Ron Fresen. "Het was echt vuurwerk tussen de heren. Het leek soms wel alsof ze samen in de boksring stonden. Ze gebruikten het debat om de tegenstellingen tussen hun beide partijen nog eens flink uit te vergroten, daarbij ging het onder andere over de nexit, over Nederland wel of niet uit de euro."

"Maar op deze twee politici kun je morgen niet stemmen", benadrukte Fresen, "wel op de partijen waar ze voor staan. Twee partijen die, als we de peilingen moeten geloven, in een nek-aan-nekrace verwikkeld zijn."