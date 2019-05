Lijsttrekkers pleiten voor lagere onkostenvergoedingen in levendig EU-debat

De PvdA, de SP, het CDA en ChristenUnie/SGP willen de Europese onkostenvergoedingen verlagen. PvdA-lijsttrekker Timmermans wil graag iets doen aan zijn hoge salaris en vindt dat het "stuk soberder kan".

De SP verweet Timmermans in het tv-debat De Stemming van de NOS dat hij als eurocommissaris 30.000 euro per maand verdient. "Daar moet een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur 100 jaar voor werken", zei de SP-lijsttrekker Hoekstra in een debat over arbeidsmigratie.

Timmermans zei dat hij heeft geprobeerd zijn salaris te verlagen, maar dat dit niet mogelijk was. Hij hoopt wel zijn salaris als Europarlementariër te kunnen verlagen. De SP vindt dat een deel van het salaris van Europarlementariërs aan goede doelen uitgegeven moet worden. Lijsttrekker Van Dalen van de christelijke partijen snapt dat er kritische vragen worden gesteld over de ruime Europese vergoedingen.

"We willen dat het naar beneden gaat", zo zei hij tijdens het debat en is te zien in deze video.