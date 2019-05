'Witwasmachine' voor virtuele munten uit de lucht gehaald

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben een witwasmethode voor criminelen onbruikbaar gemaakt. De rechercheurs hebben een zogeheten cryptocurrency mixer, die crimineel geld moeilijk traceerbaar maakt, offline gehaald. Zes servers van de mixer, BestMixer.io, zijn in beslag genomen in Nederland en Luxemburg. Er is nog niemand aangehouden.

Een cryptocurrency mixer is een online dienst waarmee de herkomst of bestemming van virtuele munteenheden, zoals bitcoin en litecoin, verhuld kan worden. Gebruikers bieden hun verschillende virtuele munten aan bij de mixer, die ze tegen betaling van een commissie opsplitst en in een andere samenstelling weer samenvoegt. Zo wordt het geld moeilijker te traceren.

Volgens de FIOD blijkt uit onderzoek dat veel van die gemixte virtuele munten een criminele herkomst of bestemming hebben. De opsporingsdienst van de belastingdienst vermoedt dat de mixer is gebruikt om criminele geldstromen te verbergen en wit te wassen. Het gebruik van een mixer is niet illegaal, maar de FIOD vindt het wel al snel verdacht.