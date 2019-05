Indonesische regering: rellen onder controle, sociale media deels plat

De Indonesische president Joko Widodo zegt dat de rellen in zijn land onder controle zijn. "Ik werk samen met iedereen die dit land verder wil helpen, maar ik tolereer niemand die de veiligheid, de democratische processen en de eenheid in ons geliefde land verstoort", zei hij.

Gisteren werd bekendgemaakt dat de zittende president Joko Widodo is herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar als president. In reactie op die uitslag gingen aanhangers van zijn belangrijkste tegenstander, oud-generaal Prabowo Subianto, de straat op. Volgens Prabowo is er op grote schaal verkiezingsfraude gepleegd.

Kort voor de verklaring van Widodo zeiden ooggetuigen tegen persbureau Reuters dat traangas is ingezet tegen betogers in Jakarta. De demonstranten gooiden met vuurwerk naar de politie, die hen vanachter barricaden en prikkeldraad op afstand hield. Op beelden is te zien dat de politie daar nog staat, maar het lijkt inmiddels inderdaad weer rustig te zijn.

Nepnieuws

Het geweld begon afgelopen nacht. Toen vielen woedende betogers de politie aan en stichtten ze brand op verschillende plaatsen in Jakarta. Bij dat geweld in de hoofdstad zijn volgens de politie zes doden gevallen, maar er is veel onduidelijkheid.

De Indonesische autoriteiten hielden er al rekening mee dat Prabowo zijn verlies niet zou nemen en dat er onrust zou ontstaan. De oud-generaal en voormalig schoonzoon van oud-president Soeharto heeft in het verleden ook geprobeerd grootschalige protesten aan te wakkeren. In Jakarta zijn zo'n 50.000 agenten en militairen op de been gebracht, anticiperend op onlusten.

De regering beperkte vandaag de toegang tot sociale media. Op Facebook, Twitter, Instagram en Whatsapp is het bijvoorbeeld onmogelijk om foto's en video's te plaatsen. Volgens de regering is dat om provocaties en het verspreiden van nepnieuws te beperken.

Oproepen tot geweld

Lokale en internationale experts zeggen dat er sinds de verkiezingsuitslag inderdaad uitzonderlijk veel nepnieuws en oproepen tot geweld zijn verspreid via sociale media. Het gaat bijvoorbeeld om mogelijk gemanipuleerde foto's van mensen die bij de rellen zouden zijn omgekomen. Ook zouden oproepen rondgaan om aanslagen te plegen op bezienswaardigheden.

Eerder ontdekten journalisten al dat de campagneteams van Widodo en Prabowo voorafgaand aan de verkiezingen allebei nepnieuws en propaganda verspreidden via sociale media.