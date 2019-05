Widodo officieel herkozen als president Indonesië

Joko Widodo is officieel herkozen als president van Indonesië. De 57-jarige had zich vorige maand al uitgeroepen tot winnaar op basis van peilingen, maar dat had zijn tegenstander, oud-generaal Prabowo Subianto, ook gedaan.

De kiescommissie heeft nu bekendgemaakt dat Widodo 55,5 procent van de stemmen heeft gekregen. Daarmee is hij officieel tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen en kan hij aan een tweede termijn van vijf jaar beginnen.

De autoriteiten houden rekening met onrust in het land, aangezien het niet voor de hand ligt dat de verslagen Prabowo zijn verlies zal nemen. Volgens hem is er op grote schaal verkiezingsfraude gepleegd. Vorige week waarschuwde hij al dat protesten daartegen uit de hand zouden kunnen lopen. In de hoofdstad Jakarta zijn duizenden politiemensen en militairen extra alert op ongeregeldheden.