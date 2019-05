Poging om May ten val te brengen voor nieuwe brexitstemming

May's brexitakkoord met de EU is door het Lagerhuis al drie keer verworpen, vooral omdat een groot deel van haar eigen Conservatieve Partij tegen stemde. Daarna probeerde May steun te verwerven bij de Labour-fractie.

Die onderhandelingen liepen vorige week op niets uit. Het heeft geen zin meer om door te praten, zei Labour-leider Corbyn, met een regering die zo zwak is en instabiel is.

Smeekbede

Gisteren deed May een laatste poging om Corbyn aan haar kant te krijgen, onder meer door hem een stemming over een tweede brexit-referendum aan te bieden. "Ik heb laten zien dat ik bereid ben om compromissen te sluiten", schreef ze in een brief. "Ik vraag je hetzelfde te doen, zodat we kunnen doen wat onze partijen hebben beloofd en we het vertrouwen in de politiek kunnen herstellen."

Afgaand op reacties uit het Labour-kamp heeft de brief geen effect gehad. "Ik denk echt dat het verstandig is als de premier dit voorstel niet in stemming brengt", zei een woordvoerder van Labour tegen de BBC.