'Britten na zes weken overleg tussen May en Corbyn niets opgeschoten'

En weer is de Britse politiek terug bij af. Zes weken lang hebben Labour en de Conservatieven geprobeerd om een compromis uit te dokteren, maar vanmiddag trok Labour-leider Jeremy Corbyn de stekker uit de gesprekken.

Het had geen zin meer om door te praten, zegt Corbyn, met een regering die zo zwak is en instabiel. Zeker niet nu blijkt dat voor premier May de laatste weken lijken te zijn ingegaan. Zij kwam gisteren met enkele prominenten overeen dat ze begin juni een stappenplan uiteen zal zetten voor haar vertrek, ongeacht of er wel of geen brexit-deal door het parlement zal komen.

Grote kans dus dat elke afspraak die Corbyn met May zou maken, door haar opvolger weer in tweeën gescheurd zou worden. En mede daardoor trok Labour zijn conclusies: het heeft geen zin meer om verder te praten.

'Verspilde tijd'

Daarmee is Groot-Brittannië in de afgelopen zes weken wederom niets opgeschoten. Nog altijd is er geen enkel zicht op een uitweg uit de brexit-impasse. "Zes weken verspilde tijd", liet een woordvoerder van de CBI, de Britse werkgeversorganisatie weten. Want nog altijd weet geen enkel Brits bedrijf hoe brexit er uiteindelijk uit zal zien.

En hoe nu verder? Premier May wil nog één poging wagen om haar inmiddels drie keer afgewezen akkoord alsnog door het parlement te krijgen. Een vierde stemming dus, in de eerste week van juni. Alleen is het aantal tegenstanders nog altijd onveranderd hoog. Ze heeft een wonder nodig om het akkoord er nu wel door te krijgen.

Haar enige nieuwe drukmiddel zal de uitslag van de Europese verkiezingen zijn. Alle peilingen wijzen uit dat de Conservatieven afstevenen op een historisch slechte uitslag. In sommige peilingen zijn ze gezakt naar 9 procent van de stemmen, ongekend laag voor één van de twee traditioneel grote partijen in Groot-Brittannië. Het zou ook de slechtste uitslag van een Britse regeringspartij ooit zijn.

Klappen

May zal dan tegen haar partijgenoten zeggen: jullie móeten het akkoord nu steunen. Hoe langer brexit onopgelost blijft, hoe zwaarder de klappen die de Conservatieven bij volgende verkiezingen zullen krijgen.

Alleen is de blinde afkeer van het nu liggende akkoord onder tientallen Conservatieve parlementsleden zo groot, dat zij ook onder die druk niet zullen zwichten.

Zij wachten dan liever op een nieuwe premier, iemand die in hun ogen de onderhandelingen weer nieuw leven in kan blazen. Ook al is zeer de vraag in hoeverre een nieuwe minister-president iets aan het liggende akkoord met de EU kan veranderen.

Boris Johnson

Meest genoemde kandidaat is uiteraard Boris Johnson. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken en uitgesproken brexit-aanhanger kan rekenen op veel steun van de partijleden. En die hebben uiteindelijk het laatste woord bij het kiezen van een nieuwe partijleider.

Maar eerst is de Conservatieve fractie aan zet. De parlementariërs zullen kiezen uit de kandidaten, vermoedelijk meer dan tien, totdat er uiteindelijk twee overblijven. Honderdduizend partijleden mogen vervolgens uit die twee kiezen.

En dat betekent dat de Conservatieve partij, net als de afgelopen jaren, ook de zomermaanden weer vooral met zichzelf in de weer zal zijn. En een brexit-oplossing waarschijnlijk nog maanden op zich zal laten wachten.