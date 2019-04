Brexit Party van Farage aan kop in peiling voor Britse EU-verkiezingen

De vorige week opgerichte Brexit-partij, waarmee de Brit Nigel Farage meedoet aan de Europese verkiezingen wint aan populariteit. In een peiling onder bijna 2000 Britten zei 27 procent op zijn partij te gaan stemmen. Labour volgt met 22 procent en de Conservatieven van premier May met 15 procent.

De Britse kiezers stemden bij het brexit-referendum in 2016 voor uittreding uit de EU. Velen van hen lieten zich leiden door de leave-campagne van Farage en zijn UKIP-partij. Bij de Europese verkiezingen in 2014 had UKIP met een felle anti-EU-campagne 27 procent van de Britse stemmen gehaald, net als nu in de peiling. Kort na het referendum vertrok Farage bij UKIP.

Premier May heeft steeds beloofd dat ze uitslag van het referendum zou respecteren en dat de Britten op 29 maart van dit jaar uit de EU zouden stappen. Omdat het Lagerhuis het akkoord dat May met de EU sloot tot drie keer toe wegstemde, is dat niet gelukt. Ook zijn de Lagerhuisleden het niet eens over de vraag hoe de brexit dan wel zijn beslag moet krijgen.

Vorige week gaf de EU de Britse regering nog zes maanden om het brexit-akkoord door het parlement te loodsen. Voorwaarde is wel dat het land aan de Europese verkiezingen in mei meedoet. Alleen als May het akkoord met de EU in de eerste drie weken van mei door haar parlement krijgt, doen de Britten niet mee.