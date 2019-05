Rotterdamse rouwchauffeur: mensen, stop met toeteren

Mensen die geïrriteerd toeteren als er een rouwauto in de weg staat, nieuwsgierige types die vragen wie er nu eigenlijk overleden is of gewoon mensen die zich respectloos gedragen. De Rotterdamse rouwchauffeur Jean-Louis Margaretha heeft op Facebook zijn frustraties van zich af geschreven over het gedrag van mensen als hij aan het werk is. Zijn stuk heeft inmiddels honderden likes en is duizenden keren gedeeld.

"Wij kunnen moeilijk om de hoek ergens parkeren en met de brancard of uitvaartkist door de straat gaan wandelen naar het huis", schrijft hij. "Wat ik nu met enige regelmaat merk, is dat terwijl wij bezig zijn een overledene klaar maken voor transport dat er buiten in de straat mensen achter onze rouwauto staan, en gewoon ongegeneerd gaan toeteren in de hoop dat wij de weg vrijmaken."

Emotie omhoog

In een toelichting zegt de Rotterdammer dat hij merkt dat de asociale mensen op hun beurt agressie oproepen bij families van overledenen. "Soms blokkeren we de straat omdat het echt niet anders kan", zegt Margaretha. "Dan staan we binnen bij mensen, dan hoor je getoeter, dan gaat de emotie in de woonkamer ook omhoog."

Hij loopt dan vaak naar buiten om even uitleg te geven. "Soms krijg je dan ook excuses, maar soms heb je ook mensen die zeggen: pleurt op." Al die agressie heeft ook helemaal geen zin. "De bus blijft staan waar 'ie staat, dat leg ik ook uit", zegt Margaretha. "Wij zijn bezig met een overledene." Soms komen er excuses. Maar hij heeft ook een bizar voorbeeld van het tegenovergestelde. "Ik heb eens een vrouw meegemaakt die zo geïrriteerd was dat ze achteruit reed en tegen iemand anders botste."