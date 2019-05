Verdachte commandant Syrische terreurgroep aangehouden in Kapelle

Een 47-jarige Syriër die verdacht wordt van terroristische en oorlogsmisdrijven in Syrië is aangehouden in het Zeeuwse dorp Kapelle. De man zou commandant zijn geweest bij de rebellenbeweging Jabhat al-Nusra, die gelieerd is aan al-Qaida.

De verdachte woont sinds 2014 in Nederland. Hij heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, laat het Openbaar Ministerie weten. Zijn huis is doorzocht en er is beslag gelegd op mogelijk bewijsmateriaal. In Ede is ook een huis doorzocht, van een man die met de verdachte in contact stond.

Het bataljon waar de man zou hebben gevochten staat bekend als Ghuraba'a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan). De politie kwam hem op het spoor na een tip van de Duitse politie, die beschikte over getuigenverklaringen tegen hem. Ook in Duitsland zijn zes woningen doorzocht.