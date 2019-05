SP geeft meeste geld uit op Facebook; Denk, PVV en FVD helemaal niets

In de aanloop naar de verkiezingen in de Europese Unie geeft de SP van alle partijen het meeste geld uit op Facebook en Instagram. De partij heeft in de afgelopen weken ruim 40.000 euro uitgegeven aan advertenties.

Samen hebben politieke partijen en andere politiek getinte adverteerders in de afgelopen maand - tot en met maandagmiddag - ruim 400.000 euro aan Facebook en Instagram-advertenties uitgegeven.

D66 en GroenLinks gaven op Facebook minder uit dan de SP: 15.000 en 10.000 euro. De VVD gaf volgens Facebook iets meer dan 6000 euro uit. Onder meer Denk, de Partij voor de Vrijheid en Forum voor Democratie gaven voor zover bekend helemaal niets uit aan online-advertenties.

Opvallend is dat het CDA veel geld - 6000 euro - stak in het promoten van kandidaat-Europarlementariër Henk Jan Ormel, die de vijfde plek op de lijst bezet.

Onder Europese druk maakt Facebook, net als Google en Twitter, sinds kort bekend hoeveel er wordt uitgegeven aan politieke advertenties. Facebook maakt geen onderscheid tussen advertenties voor de Europese verkiezingen en overige politieke advertenties.

Hoog bedrag

"Die 40.000 euro van de SP is voor een online-advertentiecampagne een hoog bedrag", zegt Justin Koornneef van campagnebureau BKB. Hoeveel mensen de SP heeft bereikt, is niet met zekerheid te zeggen. "Dat hangt af van allerlei omstandigheden, maar je moet zeker denken aan 8 tot 9 miljoen mensen."

Desgevraagd zegt de SP inderdaad 'stevig te investeren in onze online-basis'. De partij adverteert onder meer met zijn veelbesproken en -bekritiseerde filmpje met Hans Brusselmans, een persiflage op Eurocommissaris Frans Timmermans. Maar de SP plaatst ook advertenties over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld pensioenen, zorg of dierenrechten.

Die worden soms aan verschillende doelgroepen getoond: zo is een oproep voor hogere lonen vooral vertoond in Zuid-Brabant en aan vijftig-plussers, terwijl een advertentie over Oost-Europese arbeidsmigranten vooral werd getoond aan mannen onder de 45.

Opkomstcampagne

De SP wordt van alle advertenties met een politiek tintje alleen voorbijgestreefd door het Europarlement, dat een opkomstcampagne voert. In de afgelopen weken heeft het parlement 114.000 euro uitgegeven om Nederlandse Facebook-gebruikers te bereiken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog eens 22.000 euro uitgegeven om mensen op te roepen om te stemmen.