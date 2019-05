Bits of Freedom: 'Facebook gaat de fout in met politieke advertenties'

Reactie van Facebook

"Goed dat Bits of Freedom dit aankaart. Het geeft ons de gelegenheid om Facebook's nieuwe maatregelen, die als doel hebben de integriteit van verkiezingen in Nederland en daarbuiten te beschermen, te kunnen optimaliseren. Zoals we in onze aankondiging van deze maatregelen benadrukken: we zullen misbruik niet helemaal kunnen voorkomen. We hebben te maken met slimme, creatieve en goed gefinancierde tegenstanders die hun tactieken veranderen zodra we misbruik ontdekken. Maar we zijn overtuigd dat deze maatregelen inmenging bij verkiezingen op Facebook in de toekomst zullen helpen voorkomen; en dat is waarom ze zo belangrijk zijn.

We investeren veel in extra mensen en betere technologie om misbruik proactief te identificeren. Maar als u een advertentie ziet waarvan u denkt dat deze verband houdt met politiek of politieke thema's en die niet als zodanig is gelabeld, meld dit dan. Wij zullen de advertentie beoordelen en als deze onder ons politieke advertentiebeleid valt, zullen we deze verwijderen en toevoegen aan de advertentiebibliotheek."