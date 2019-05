Diabetespatiënten Freek en Shagita pasten hun levensstijl aan

Ongeveer een miljoen Nederlanders hebben diabetes 2 en voor veel van hen betekent dat dagelijks medicijnen slikken of insuline inspuiten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat niet die medicijnen, maar juist een leefstijlverandering voor een deel van de patiënten een veel betere manier is om met diabetes om te gaan.

Twee 59-jarige diabetespatiënten, Freek Posthuma en Shagita Soedamah, kunnen dat beamen: "Ik was eerder de hele dag bezig met eten en meten: maar ondanks alle inspanningen nam mijn gewicht alleen maar toe", zegt Posthuma.

"Mijn eetpatroon", noemt hij de voornaamste reden voor het hebben van diabetes. "Dat samen met te weinig rust, want 'suiker' zit bij ons niet in de familie." Met een gewicht van zo'n 110 kilo is sporten voor Posthuma een te grote uitdaging.

Begin dit jaar gooit hij het over een andere boeg. Hij neemt deel aan het programma Keer Diabetes 2 Om, waarmee hij onder begeleiding van doktoren in drie dagen zijn medicijnen (verschillende pillen en insuline-shots) volledig af weet te bouwen. Tegelijkertijd krijgt hij advies over een andere levensstijl: gericht op voeding, bewegen, slaap en ontspanning.

'Verbluffend'

"Verbluffend", noemt Posthuma het resultaat. Hij weegt inmiddels zo'n 97 kilo en voelt zich veel beter. De nieuwe levensstijl draait bij hem voor een groot deel om een nieuw eetpatroon. Daarbij zijn koolhydraten en daarmee aardappelen, rijst en brood, volledig uitgebannen. Hij eet nu veel groente en maakt alles vers. "Het is best veel werk, dat moet ik toegeven. Ik begin tegenwoordig een uur later met werken, dat komt omdat ik de dag start met wandelen en daarna met verse groenten een ontbijt ga maken."

Voor Shagita Soedamah ging de weg naar een andere leefstijl anders. Ze kreeg diabetes op haar 44e en werd steeds zwaarder. Experimenten met verschillende eetpatronen hielpen niet en toen de dokter haar een tweede pilletje wilde voorschrijven ging ze op zoek naar een alternatief en kwam net als Posthuma terecht bij Keer Diabetes 2 Om.

Inmiddels is Soedamah een jaar verder en ze gebruikt nooit meer medicijnen. Ze is niet zo streng als Posthuma en stelt in de supermarkt een grens van maximaal 4 gram koolhydraten per 100 gram. Producten met minder kunnen in het mandje, de rest blijft er uit. "In sommige gangpaden van de supermarkt kom ik nooit meer."

Sporten en ontspanning

Het programma dat Posthuma en Soedamah volgden, gaat niet alleen over eetpatronen, maar ook over bewegen en voldoende ontspanning. Het heeft er bij Soedamah toe geleid dat ze haar abonnement op de sportschool heeft opgezegd. "Ik moest opletten dat ik niet te hard van stapel liep en voldoende rust kreeg. Nu sport ik met collega's, want er is een bootcamples direct na het werk." Thuis doet ze yoga en meditatie om tot rust te komen.