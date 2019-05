'Bespaar miljarden op diabeteszorg, investeer in andere leefstijl'

Het kabinet kan jaarlijks 2 miljard euro besparen op diabeteszorg, zegt een groep hoogleraren, artsen en (voedings-)deskundigen. In een opiniestuk in NRC schrijven ze dat bijna 40 procent van de patiënten met diabetes type 2 zonder medicijnen kan na een zogenoemde leefstijlinterventie.

In Nederland hebben 1 miljoen mensen diabetes 2, een van de vormen van suikerziekte. Uit de eerste uitkomsten van het gezondheidsprogramma 'Keer Diabetes 2 Om' bleek vorig jaar al dat patiënten van een groot deel van hun ziekteverschijnselen kunnen afkomen door hun leefstijl te veranderen.

Het gaat om veranderingen in voeding, bewegen, slaap en ontspanning. Zo eten deelnemers minder koolhydraten, die onder meer veel in brood, aardappelen en pasta zitten.

Actie van kabinet

"Ondanks dit medische en financiële succes, en ondanks de recente opname van leefstijlinterventies in het basispakket van de zorgverzekering, bereiken deze particuliere initiatieven helaas nog maar een kleine populatie", schrijven de experts in NRC. Er is momenteel maar 9 miljoen euro beschikbaar, voor 3,5 miljoen patiënten.

Ze willen dat de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in actie komen en meer geld beschikbaar stellen. "Wij moedigen hen aan dit 'winstpotentieel' te realiseren en betere en goedkopere behandelvormen voor diabetes type 2 mogelijk te maken voor alle (nieuwe) patiënten in Nederland."

Blokhuis: wereld te winnen

Staatssecretaris Blokhuis zegt in een reactie dat er al veel gebeurt om een gezonde levensstijl te stimuleren en diabetes te voorkomen. Zo wordt begeleiding door een leefstijl-coach sinds begin dit jaar vergoed uit het basispakket. Als dat een succes wordt en er zó veel gebruik van wordt gemaakt dat er meer geld nodig is, dan wil hij daarover het gesprek aangaan.

Blokhuis is het met de hoogleraren eens dat er nog een wereld te winnen is bij het voorkomen van diabetes. "Dat het ook geld kan schelen is voor ons niet het belangrijkst", laat hij weten. "Dat mensen geen diabetes krijgen, of zonder pillen verder kunnen, verhoogt de kwaliteit van hun leven enorm."

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een van de meest voorkomende ziektes in Nederland. Wil je weten wat het precies is? We leggen het uit in onderstaande video: