Verplicht inenten tegen mazelen onontkoombaar, zegt KidsRights

Kinderrechtenorganisatie KidsRights vindt dat de overheid het inenten tegen mazelen verplicht moet stellen. Voorzitter en oud-Kinderombudsman Marc Dullaert ziet geen andere oplossing nu de vaccinatiegraad tot 92,9 procent is gedaald.

"Verplichte vaccinatie lijkt onontkoombaar", zegt hij in de Volkskrant. "Nederland is nu vier jaar op rij onder een vaccinatiegraad van 95 procent gezakt, de grens die door de Wereldgezondheidsgraad als veilig wordt aangehouden."

Van het kabinet hoeft Dullaert voorlopig weinig te verwachten. "Onder de 90 procent wordt het kritiek, maar dat is nog niet het geval", zei staatssecretaris Blokhuis in april. "Er is een stabilisatie in de daling van het aantal vaccinaties, dus ik wil echt eerst nog proberen mensen te overtuigen."

KidsRights presenteert vandaag een ranglijst, gebaseerd op de mate waarop 181 landen het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties naleven. Op het gebied van gezondheid is Nederland tien plaatsen gezakt, schrijft de krant, omdat kinderen door de te lage vaccinatiegraad niet goed beschermd zijn tegen ziektes.