Transgenders voor het eerst als zichzelf naar de stembus in India

Lovely (33) uit New Delhi laat trots haar stemkaart zien. Op de achterkant staat achter de categorie 'sekse' het woord 'third': derde. Mensen als Lovely kunnen voor het eerst stemmen zonder te hoeven kiezen tussen man of vrouw.

Ruim 38.000 mensen maakten gebruik van deze optie, 1000 van hen deden dit gisteren in de hoofdstad.

"Ik ben transgender." Lovely gebruikt het Engelse woord voor transseksueel, maar varieert ook met het traditionele Hindi woord 'kinner', wat verwijst naar een mythisch wezen dat goed kan zingen en dansen. Het zijn meestal mensen die als man zijn geboren en zich als vrouw kleden, maar niet per se een sekse-veranderende operatie hebben ondergaan. Traditioneel zongen zij vaak op bruiloften, maar het bijgeloof dat dit geluk brengt sterft uit, waardoor het tegenwoordig gebruikelijker is voor transgenders om te bedelen of in de prostitutie te werken.

Ook Lovely bedelt voor haar levensonderhoud, hoewel zij een bachelordiploma heeft en in een vorig leven een goede baan had als assistent-manager bij een supermarktketen.

Pesten en misbruik

"Een manager viel mij lastig", vertelt ze, zittend op het dunne matras dat op de vloer van haar eenkamerwoning ligt. "Hij dwong mij me uit te kleden waar hij bij was. Ik kleedde me toen als man en op het werk droegen we allemaal hetzelfde uniform. Ik klaagde bij het management, want ik voelde me extreem oncomfortabel. Maar ik kreeg geen gehoor. Wat is het probleem, vroeg iedereen, jullie zijn toch allebei mannen?"

Maar Lovely wist dat het pesterij was, want dat zij anders was, dat was al duidelijk vanaf de kleuterschool. "Ik zat op een overheidsschool waar jongens en meisjes in aparte klassen zaten. Ik werd veel gepest. De andere jongens zeiden dat ik een meisje was. Als tiener werd ik ook seksueel misbruikt door andere jongens en een leraar."

Ongelukkig op haar werk, besloot Lovely ontslag te nemen. Haar vader, die ze omschrijft al een "boze, hardhandige man", zette haar daarop uit huis. Nu ruim tien jaar geleden trok Lovely met nog geen euro op zak naar Kashmiri Gate, een buurt in het oude centrum van Delhi waarvan zij wist dat transgenders en homoseksuelen er vaak samenkomen.

Een behoorlijk risico, want veel transgenders komen op deze manier in de prostitutie terecht. Lovely had geluk. Ze werd opgevangen door gelijkgestemden en vond betaalbare huisvesting. Sindsdien kleedt ze zich als vrouw.

Lovely met haar huisgenoten op de dag dat ze ging stemmen: