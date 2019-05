Dagboek laatste maanden Van Oldenbarnevelt na 200 jaar weer opgedoken

Van Oldenbarnevelt speelde een essentiële rol tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Kort na de moord op Willem van Oranje werd hij in 1586 landsadvocaat en raadspensionaris van de Staten van Holland.

In die hoedanigheid was hij de politieke leider van Nederland tijdens een cruciale periode in de Nederlandse geschiedenis. Hij stond te boek als bekwaam politicus die wist te voorkomen dat de Republiek uit elkaar viel na de dood van Van Oranje. Ook werd onder Van Oldenbarnevelt onder meer de VOC opgericht, waarmee de basis werd gelegd voor de Gouden Eeuw.

Wrevel met Maurits

Stadhouder Maurits van Oranje was tijdens Van Oldenbarnevelts raadspensionarisschap de militaire leider van de Republiek. De twee konden in eerste instantie prima met elkaar overweg, maar na verloop van tijd ontstond er steeds meer wrevel tussen de kapiteins op hetzelfde schip, onder meer door hun verschillende opvattingen over religie.

In 1618 gaf Maurits de opdracht om Van Oldenbarnevelt te arresteren. Hij beschuldigde hem van hoogverraad en acht maanden later werd Van Oldenbarnevelt na een politiek proces onthoofd. Jan Francken, de kamerdienaar van Van Oldenbarnevelt, tekende die laatste maanden op in het dagboek dat nu is teruggevonden.