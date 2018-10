Mogelijk onderzoek naar graf Van Oldenbarnevelt onder Eerste Kamer

Tijdens de verbouwing van de Eerste en Tweede Kamer wordt mogelijk toch gezocht naar de stoffelijke resten van de in 1619 geëxecuteerde raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Premier Rutte heeft toegezegd dat hij dit gaat bespreken met staatssecretaris Knops, die de verbouwing onder zijn hoede heeft. Die komt in december met een oordeel.

Van Oldenbarnevelt ligt waarschijnlijk begraven in de grafkelder onder de Eerste Kamer, eens de plek van de gesloopte Hofkapel. SP-Kamerlid Van Raak vraagt al jaren aan het kabinet om een onderzoek naar het graf omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd tegen Spanje en omdat zijn nabestaanden erom vragen.

Complete lichaam

Het kabinet heeft het steeds afgehouden, maar nu is premier Rutte toch bereid te kijken of een onderzoek toch mogelijk is naar "de grootste staatsman uit onze geschiedenis".

De Haagse archeologe Monique van Veen is trouwens niet enthousiast om de resten op te graven, zo zei ze in een interview met de NOS in 2016. Er bestaat twijfel of het complete lichaam van Van Oldenbarnevelt nog wel te vinden is. "Het was destijds gebruikelijk om allerlei lichaamsdelen, zoals het hoofd of het hart, op verschillende plekken te begraven", zei ze.

Standbeeld

De premier ziet niets in het verzoek van de SP'er om het standbeeld van de Raadspensionaris naar het Binnenhof te verplaatsen. "Dat zou heel lelijk zijn." Er blijft dan te weinig ruimte over op het Binnenhof, zegt Rutte.