Wit plastic frietbakje maakt plaats voor verpakking van palmblad of bamboe

Dat heeft ook te maken met een politiek besluit. Brussel heeft onlangs bepaald dat over twee jaar het gebruik van plastic rietjes, vorkjes, bordjes en dekseltjes verboden is. Vreemd genoeg is er nog onduidelijkheid over - verreweg het belangrijkste verpakkingsproduct in de snackbar - het bakje.

Want is een plastic patatbakje nou een bord of een bakje? "Als de politiek bepaalt dat het bakje een bord is, wordt het bakje dus ook verboden in 2021. En anders moeten er voor de bakjes speciale regels komen", zegt Agnieszka van Batavia van verpakkings-onderzoekscentrum LCA.

Consument

Volgens verpakkingsleverancier Wieling eisen consumenten ook verandering. "Over acht jaar bestaat de helft van de bevolking uit millennials: mensen van 30, 40 jaar. Zij weten wat de plastic soep is, ze hebben een hele andere kijk op duurzaamheid en plastic dan ouderen", aldus Wieling in het NOS Radio 1 Journaal. "En dat zijn wel de klanten van de toekomst. Dus als ondernemer moet je daar wat mee." En volgens hem hoef je daarmee niet te wachten tot 2021.

Mark van Dooren, snackbareigenaar in Roosendaal, dacht begin dit jaar dan ook goed bezig te zijn. Hij stapte over van plastic naar kartonnen verpakkingen, maar draaide zijn beslissing weer terug.

"Klanten begonnen te mopperen. Bij sommigen rolde de frikandel uit het bakje tijdens de reis naar huis, of werd het karton zacht en slap bij een frietje stoofvlees. Mensen waren niet blij toen ze met de bestelling thuis kwamen. Na twee, drie weken zijn we gestopt met de proef."

Het bleef stil

Dat leidde tot een opvallende kop in vakblad De Snackkoerier: "Snackbar ruilt karton weer in voor plastic." Van Dooren verwachtte daarop een reactie vanuit de verpakkingsindustrie, maar het bleef stil. "Dat vond ik heel vreemd."

Binnenkort gaat hij een test doen met verpakkingen die gemaakt zijn van suikerriet-stengels. "Je moet als branche natuurlijk niet wachten tot het allerlaatste moment, tot 2021. Want dan móet je om. Dat weet de verpakkingsindustrie natuurlijk ook en dat drijft de prijs dan alleen maar op."