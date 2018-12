Parlement en EU-lidstaten akkoord over verbod op wegwerpplastic

Afgevaardigden van het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het na 12,5 uur onderhandelen eens geworden over een verbod op wegwerpplastic. Daarmee is de volgende stap gezet naar de verbanning van zaken als plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes, die sinds dit jaar hoog op de agenda staat in de EU. Het verbod geldt mogelijk al vanaf 2021.

"Een mijlpaal in onze inspanningen plastic afval terug te dringen", schrijft de Oostenrijkse minister van Duurzaamheid Elisabeth Köstinger over het akkoord. Zij overzag namens EU-voorzitter Oostenrijk de onderhandelingen.

In oktober ging het Europees Parlement al met grote meerderheid akkoord (571 parlementsleden stemden voor, 53 tegen) met het verbod op wegwerpplastic, nadat de Europese Commissie het plan in mei op de agenda had gezet.