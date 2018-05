Voorstel Europese Commissie voor verbod op plastic producten

Ballonnenstokjes, plastic borden, rietjes, bekertjes gemaakt van plastic; het wordt allemaal verboden in de Europese Unie. Vandaag presenteerde de Europese Commissie al eerder uitgelekte plannen om het gebruik van kunststof producten te beperken. Wattenstaafjes, snoepwikkels, roerstaafjes en bestek van plastic mogen voortaan niet meer gebruikt worden.

De bedoeling is om te voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu en vooral in de zee terechtkomt. Sommige producten worden verboden. "Maar alleen als er een alternatief voorhanden is", schrijft de commissie in de voorstellen. En die alternatieven moeten ook betaalbaar zijn. De voorstellen moeten de komende jaren van kracht worden.

In de praktijk betekent dit dat plastic bakjes worden vervangen door bijvoorbeeld kartonnen of papieren bakjes. Gratis plastic bekertjes kunnen in de toekomst ook niet meer. Voor alles waar plastic in zit, zal statiegeld of een heffing moeten worden betaald.

Statiegeld

Binnen zeven jaar moeten alle EU-landen een statiegeldsysteem voor plastic flessen hebben ingevoerd. In 2025 moet al 90 procent van alle plastic drankflessen worden ingezameld. Als stok achter de deur heft Brussel een speciale EU-belasting op plastic.

Verder komen er etiketten en extra mededelingen op producten zoals maandverband, vochtige doekjes en ballonnen over de schadelijkheid voor het milieu.

Ook neemt de Europese Commissie maatregelen om zwerfvuil terug te dringen. Zo moeten producenten van visnetten voortaan meebetalen aan het opruimen daarvan. Vistuig is namelijk goed voor 27 procent van al het zwerfvuil op de stranden.

Plastic soep

Volgens de vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, die de plannen vandaag presenteerde, wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij degenen die het probleem veroorzaken.

"Nu is het zo dat overheden en vrijwilligers de stranden opruimen en proberen de plastic soep in de oceanen te voorkomen. Wij leggen die verantwoordelijkheid waar die hoort te liggen, namelijk bij de bedrijven die de plastic producten produceren."

Volgens de Europese Commissie hoeven bedrijven niks te vrezen van de voorgestelde beperkingen. "We moeten nu handelen", aldus Timmermans. Er komen aanmoedigingspremies om in nieuwe technologie te investeren. "En de nieuwe technologie levert een technologisch voordeel op ten opzichte van de concurrentie", aldus de commissie.