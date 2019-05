Pleegeieren doodgeschoten ooievaar doorstaan heikele week

Vorig weekend werd in de nacht van zaterdag op zondag een ooievaarsmannetje doodgeschoten. Wie de dader is, is nog altijd niet bekend. Na de dood van het mannetje bleef het vrouwtje op het nest om uit te broeden. Maandag besloten vrijwilligers om in te grijpen. Omdat de moeder de zorg van de eieren alleen moest doen zou ze het nest niet meer verlaten en omkomen van de honger.

Om moeder en kinderen te redden werden de eieren met een hoogwerker uit het nest in Overijssel gehaald en overgebracht naar de opvang in Herwijnen.

Achtergelaten

Het vrouwtje is in haar eentje achtergebleven in De Lutte. Na haar partner is ze nu ook haar jongen kwijt. "Ze zal ongeveer een week rouwen", zegt Van Andel. "Maar het is echt beter zo. Volgend jaar zal ze waarschijnlijk met een ander mannetje een nieuw nest bouwen." Op de vraag of de moeder niet bijgevoerd had kunnen worden zodat ze zelf de eieren zou kunnen uitbroeden zegt Van Andel dat dat echt niet mogelijk was.