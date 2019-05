Eieren van doodgeschoten ooievaar overgebracht naar broedmachine

De eieren van de ooievaar die afgelopen weekend werd doodgeschoten in De Lutte zijn overgebracht naar een broedmachine. Vogelwerkgroep Losser haalde de eieren met een hoogwerker uit het nest.

"Als we de eieren laten liggen, blijft het vrouwtje wachten tot ze wordt afgelost", zegt Sander Wansing tegen RTV Oost. Het vrouwtje zou dan kunnen verhongeren, want de eieren kunnen maar maximaal tien tot twintig minuten zonder bescherming.

De vier eieren zijn overgebracht naar een ooievaarsopvang in Herwijnen. Daar kunnen de eieren in een speciale broedmachine worden uitgebroed. De moeder is niet meegenomen naar de opvang. "Die gaat nu weer voor zichzelf verder. Hopelijk vindt ze een nieuwe partner waar ze volgend jaar weer mee kan gaan broeden", zegt Wansing.

Jachtgeweer

Het ooievaarsmannetje werd in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten. Volgens ooggetuigen werd er vanuit een grijze auto op de vogel geschoten. De politie vermoedt met een jachtgeweer.

Het ooievaarsnest is boven op een speciaal door ProRail geplaatste paal gebouwd. De spoorbeheerder gaat aangifte doen.