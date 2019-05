Weer sluit sterrenchef zijn restaurant: Zweedse topkok stopt ermee

De laatste jaren zijn er steeds meer sterrenchefs die ermee ophouden of hun restaurant sluiten. Zo maakten in september vorig jaar de eigenaren van restaurant Checkers in Wales bekend hun enige ster in te leveren en hun zaak om te dopen tot een minder chic etablissement.

Ook restaurant Andre, een restaurant in Singapore met twee sterren, leverde zijn sterren in. De Franse chef Sébastien Bras vroeg zelfs aan Michelin om zijn drie sterren terug te nemen.

In Nederland leverden ook al topkoks hun sterren in: zo koos Ron Blaauw er in 2013 voor om een ander concept, zonder sterren, op te zetten. Ook Sergio Herman stopte met zijn driesterrenrestaurant Oud Sluis.

Alle chefs geven aan dat hun keuze te maken heeft met de druk en vermoeidheid die bij het hebben van een sterrenrestaurant komt kijken.