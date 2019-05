Grens van Venezuela met Aruba en Brazilië gaat weer open

Venezuela heeft de grens met Aruba en Brazilië heropend. "We hebben garanties ontvangen dat onze soevereiniteit gerespecteerd zal worden en dat ze zich niet met onze aangelegenheden zullen bemoeien", zei de Venezolaanse vice-president El Aissami.

Grenzen met andere landen blijven dicht totdat ze "hun vijandige en agressieve houding laten varen". Dat geldt ook voor de koninkrijksdelen Curaçao en Bonaire. Curaçao heeft zijn grondgebied ter beschikking van de Amerikanen gesteld, zei El Aissami. Over Bonaire zei hij niets.

De Amerikanen willen onder meer via Curaçao humanitaire hulp naar Venezuela sturen. Venezuela ziet dat als een vijandige daad en inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

Guaidó

De Venezolaanse oppositieleider Guaidó had het buitenland om de humanitaire hulp gevraagd, omdat in Venezuela een voedsel- en medicijnentekort heerst. Venezuela sloot in februari de grens met de meeste buurlanden om te voorkomen dat de Amerikaanse hulp via die landen Venezuela binnenkwam.

Een gevolg van het sluiten van de grenzen was dat de export van groente en fruit uit Venezuela naar de Nederlandse koninkrijksdelen stil kwam te liggen. Dat heeft nauwelijks tot problemen geleid, zegt NOS-correspondent Dick Drayer. De eilanden waren erop voorbereid, omdat vorig jaar de grenzen ook al een tijdje dicht waren.

Een probleem voor Curaçao is wel dat het de Venezolaanse vluchtelingen niet rechtstreeks kan terugsturen naar Venezuela. Dat werd de afgelopen periode opgelost door dat via Panama te doen, zegt Drayer. Hij verwacht dat het terugsturen nu via Aruba zal gaan.