Venezuela sluit zeegrens met Aruba, Bonaire en Curaçao

Venezuela heeft de zeegrens tussen de provincie Falcon en de Nederlandse koninkrijksdelen Aruba, Curaçao en Bonaire gesloten. Daardoor is er geen scheepsverkeer meer mogelijk tussen Venezuela en de drie eilanden.

Een reden is niet gegeven. NOS-correspondent Dick Drayer vermoedt dat de maatregel te maken heeft met het voornemen van de Verenigde Staten en Curaçao om vanaf dit Antilliaanse eiland hulpgoederen naar Venezuela te sturen.

De Venezolaanse regering wil daar niets van weten. President Maduro zegt dat de hulp niet nodig is en dat de VS en andere landen het voedsel- en medicijnentekort in Venezuela overdrijven.

Niet onverwacht

De maatregel komt niet onverwacht. "We zijn ons wel bewust dat er consequenties kunnen zijn voor Curaçao", zei premier Rhuggenaath vorige week. "We denken bijvoorbeeld aan een grenssluiting, wat we al eerder hebben meegemaakt."

Rhuggenaath zei ook dat hij op ondersteuning van bondgenoten rekent om de negatieve gevolgen van een grenssluiting in te dammen.

De premier doelde op de aanvoer van voedsel naar de Antillen. "De eilanden zijn voor hun groente en fruit helemaal afhankelijk voor de aanvoer uit de Venezolaanse provincie Falcon", zegt Drayer.

Eerdere blokkade

Vorig jaar was de grens tussen Venezuela en Aruba, Curaçao en Bonaire drie maanden dicht. De reden was volgens president Maduro dat de eilanden niet optraden tegen de smokkel van goud, koper en andere grondstoffen uit zijn land.

In eerste instantie ontstond er een tekort aan groente en fruit, maar al snel werden deze producten van elders aangevoerd. Drayer verwacht dat dit ook nu het geval zal zijn.

Uiteindelijk werd de blokkade na een bezoek van minister Blok aan de Venezolaanse hoofdstad Caracas opgeheven.