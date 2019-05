Spotify wil mensen naar stembus krijgen met speciale EU-playlist

Als je regelmatig naar muziek luistert via Spotify, kan het zomaar gebeuren dat je bij het openen van de app niet meteen bij je favoriete nummers terechtkomt. Veel gebruikers krijgen namelijk eerst een beeldvullende advertentie te zien die ze eraan moet herinneren dat ze over twee weken kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen.

Bij de advertentie hoort een speciale afspeellijst met 28 nummers, uit ieder EU-land één. Voor Nederland staat Songfestivaldeelnemer Duncan Laurence in de lijst met zijn nummer Arcade. Alle Spotify-gebruikers boven de 18 jaar krijgen de advertentie in de loop van de campagne te zien, of ze nu een gratis account hebben of premiumgebruiker zijn.

Opkomst

In een verklaring zegt Spotify dat het bedrijf gelooft dat stemmen een van de beste manieren is om je stem te laten horen. "De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden over twee weken plaats en terwijl het voor elk deelnemend land anders is, was de opkomst bij de vorige verkiezingen historisch laag (42 procent)."

Met de speciale afspeellijst hoopt Spotify mensen zover te krijgen om naar de stembus te gaan. De Europese verkiezingen zijn van 23 tot 26 mei, de precieze verkiezingsdag verschilt per land.

In Nederland kunnen we op 23 mei naar de stembus. Op die dag ontvangen Nederlandse Spotify-gebruikers nog een herinneringsbericht over de verkiezingsdag, met een link naar een website met informatie over hoe je kunt stemmen. Die link staat overigens nu ook al in de beschrijving van de EU-afspeellijst.

Grote platforms

Volgens Claes de Vreese, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar politieke communicatie en de effecten van media op verkiezingen, is de zet van Spotify "op zich opmerkelijk". Maar volgens hem is het niet nieuw dat een groot platform zich mengt in verkiezingen. "Op Facebook kun je het ook aan je netwerk laten weten als je hebt gestemd."

Ook kun je op Facebook op verkiezingsdag een melding krijgen dat het tijd is om te stemmen. Daarover zegt het sociale netwerk op zijn website dat Facebook dat doet om ervoor te zorgen "dat iedereen zijn stem kan laten horen tijdens de verkiezingen".