Politie haalt grootste coffeeshop op darkweb uit de lucht

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben de grootste coffeeshop op het darkweb, DutchMagic, offline gehaald. Een 42-jarige man uit Limburg is opgepakt op verdenking van het verzenden van drugs naar het buitenland en witwassen. Meer aanhoudingen worden verwacht.

Agenten hebben beslag gelegd op een aantal panden en een half miljoen euro aan contanten en goudstaven. Ook zijn er handvuurwapens, auto's en gegevensdragers in beslag genomen.

DutchMagic, waar jaarlijks voor miljoenen aan softdrugs werd verkocht, is al in november platgelegd, maar de politie maakt dat in verband met het onderzoek nu pas bekend.

Op het darkweb werd op grote schaal gehandeld in illegale spullen, zoals drugs, wapens, kinderporno en gijzelingssoftware. Onlangs werd WallStreetmarket opgerold, een andere grote illegale onlinemarkt waar verdovende middelen werden verkocht. In 2017 haalde de Nederlandse politie de illegale handelsplaats Hansa offline na een grote infiltratieoperatie.