Politie haalt online marktplaats voor drugs en wapens offline

De politie in Duitsland heeft drie mannen opgepakt in een grote operatie tegen illegale handel op het dark web, een anoniem en moeilijk bereikbaar gedeelte van internet. Bij de actie is een grote marktplaats genaamd Wallstreetmarket offline gehaald. Daarop zouden onder meer drugs, wapens, hack-programma's en gestolen inloggegevens zijn verhandeld.

De afgelopen weken was er een hoop te doen om Wallstreetmarket. Beheerders van het platform waren ervandoor gegaan met meer dan 14 miljoen dollar aan cryptomunten die kopers en verkopers hadden opgeslagen in hun account.

Ook bedreigde een van de moderators van het dark web-platform andere leden. Hij eiste dat ze bitcoins naar hem zouden overmaken, anders zou hij hun gegevens publiceren.

Server in Nederland

Volgens techsite ZDNet verlinkte hij later het platform door zijn eigen inloggegevens op een forum te zetten en ook het ip-adres van de server openbaar te maken. Daaruit bleek dat de servers van de Wallstreetmarket in Nederland stonden.

De politieactie was een samenwerking tussen de Nederlandse politie, Duitse collega's, FBI, de Amerikaanse drugsbestrijders van de DEA en Europol. Later vandaag wordt meer informatie naar buiten gebracht.