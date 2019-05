'Thijs H. zocht na dubbele moord op Brunssummerheide zelf hulp'

Thijs H., die wordt verdacht van het doden van drie mensen in Den Haag en Zuid-Limburg, zocht na de dubbele moord op de Brunssummerheide zelf hulp bij de Maastrichtse ggz-instelling Mondriaan. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen dicht bij het onderzoek.

H. was eerder bij die instelling onder behandeling geweest, bevestigde het OM gisteren. Hoelang hij in de kliniek zat en waarvoor hij werd behandeld kon justitie niet zeggen.

De beelden van H. die door de politie zijn verspreid in het opsporingsbericht, zouden afkomstig zijn van beveiligingscamera's van de ggz-instelling in Maastricht.

Zelfmoordpoging

Het AD meldt op basis van eigen "goed ingevoerde bronnen" dat H. in een sociaal isolement zat, antidepressiva slikte en recent een zelfmoordpoging had gedaan. Zijn familie vreesde dat het opsporingsbericht dat woensdag werd verspreid zou leiden tot een nieuwe poging.

De politie adviseerde in het opsporingsbericht H. niet zelf te benaderen, in verband met de "mogelijke labiele gesteldheid van de verdachte".

De politie was H. woensdagmiddag op het spoor gekomen en bracht een bezoek aan zijn ouders in Brunssum. Dat was een dag nadat op de Brunssummerheide twee lichamen waren gevonden. Woensdagavond werd het opsporingsbericht verspreid en enkele uren later werd H. in Zuid-Limburg op straat aangehouden.