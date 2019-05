Zware straf voor inbrekende vader, familieleden grotendeels vrijgesproken

De rechtbank heeft een man van 43 uit Duitsland veroordeeld voor het op grote schaal inbreken in campers en auto's. Dat deed Moris A. vorige zomer langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Zijn vrouw en zoon kwamen er af met een lichte straf, de rechtbank achtte niet bewezen dat zij ook mee hadden gedaan. Zijn schoondochter werd vrijgesproken.

A. verdwijnt voor vijf jaar achter de tralies, anderhalf jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank in Middelburg wil met de hogere straf een duidelijk signaal afgeven dat dit soort "mobiel banditisme" in Nederland niet licht wordt opgevat.

Afgeladen camper

Het Openbaar Ministerie verdacht A. en zijn familie, die oorspronkelijk afkomstig zijn uit het voormalige Joegoslavië, van zeker 160 inbraken in campers en auto's. Toen ze werden aangehouden in hun camper in Domburg waren daar acht mensen aanwezig, naast de vader en de moeder ook vijf kinderen en een schoondochter. Vier minderjarige kinderen, onder wie een baby, zijn direct weggehaald en elders ondergebracht.

In de camper lagen ook tientallen koffers en tassen, gevuld met gestolen spullen. Geen van de familieleden had een geldig paspoort. Drie hadden een vals Italiaans document. Nadat ze waren aangehouden, stopte de inbraakgolf langs de kust.

Vakantie vieren

De rechtbank vond niet bewezen dat Moris A. zijn kinderen uitbuitte en dat hij en zijn gezin een criminele organisatie vormden. Volgens de man ging hij alleen op pad en vierde zijn gezin vakantie aan het strand. Zijn familieleden ondersteunden dit verhaal met hun getuigenis.

Het OM geloofde eerder niets van dit verhaal, onder meer omdat er geen zwemkleding voor de kinderen in de camper lag. Ook waren er geen foto's van dagtochten of gezamenlijke uitjes.

Uiteindelijk achtte de rechter 36 inbraken bewezen, maar was er geen wettig en overtuigend bewijs dat de man zijn familie uitbuitte en inzette voor zijn misdadige praktijken.

Hogere strafeis

Vorige week werd bekendgemaakt dat het Openbaar Ministerie hogere straffen gaat eisen tegen buitenlandse bendes die door Nederland trekken. Daarbij gaat het niet alleen om inbrekers, maar ook zakkenrollers, skimmers en ladingdieven.

Volgens het OM is de tijd voorbij dat leden van buitenlandse bendes alleen een voorwaardelijke straf of taakstraf krijgen. Voortaan wordt bij een enkelvoudige diefstal minimaal een maand onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Elke diefstal extra levert nog eens een maand meer op.