Wie is Thijs H., verdachte van de moorden in Den Haag en Zuid-Limburg?

Badkamerraam

De politie deed gisteravond forensisch onderzoek in een woning aan de Hooikade in Den Haag. Volgens een bewoner woonde H. sinds twee weken in het studentenhuis.

"Ik heb hem twee keer gezien. Bij de eerste ontmoeting dacht ik: een normale jongen, een student", vertelt hij. "De tweede keer, afgelopen zaterdag, was apart, want toen had hij de badkamerdeur ingeslagen. Toen ik verhaal ging halen kwam er niet echt iets duidelijks uit. Ik dacht dat hij dronken was. Daarna heb ik hem niet meer gezien."