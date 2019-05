Stille wake in Antwerpen voor vermoorde Julie Van Espen

De wake was georganiseerd uit medeleven met de nabestaanden, maar ook als signaal. Organisator Gianni Peeters van de stille wake zegt dat er veel ingehouden woede is over "het falende rechtssysteem". Hij vraagt zich af of de moord op de 23-jarige studente internationale betrekkingen en diplomatie vermeden had kunnen worden.

Voor de moord op de vrouw zit de 39-jarige Steve B. vast. Hij heeft de moord bekend. De man is twee keer veroordeeld voor verkrachting. Hij zou Julie ook hebben willen verkrachten, maar toen de vrouw zich hevig verzette haar hebben gedood. Van Espen was in de vroege avond onderweg van haar huis in Schilde naar vriendinnen in Antwerpen.

Mars tegen seksueel misbruik

Een oom van B., die hem jarenlang onderdak gaf, zegt tegen VTM Nieuws dat de man geen 'bevelen' van vrouwen aannam. B. zou een getroebleerde jeugd hebben gehad, met een dominante vader en misbruikt zijn door een pedoseksueel in de familie. Onder dat laatste ging hij volgens zijn oom gebukt.

Het is de bedoeling dat zondagmiddag in Antwerpen nog meer mensen op de been komen. Dan is er een mars tegen seksueel geweld in het centrum van de havenstad. De supporters van FC Antwerp houden zondag een minuut stilte voor Van Espen en in de 23e minuut applaudisseren ze ter nagedachtenis aan haar, en als protest tegen seksueel geweld.

Ook in andere Belgische steden staan de komende dagen protestmarsen gepland, zoals in Brugge en Kortrijk.