Lichaam vermiste Belgische studente Julie van Espen gevonden

In België is het lichaam gevonden van de vermiste studente Julie van Espen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie.

Het lichaam van de 23-jarige Julie is gevonden bij een zoekactie van de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal bij Antwerpen. Daar werd ook het laatste telefoonsignaal van de vrouw opgepikt en werden bebloede kleding en haar fietsmandje gevonden. Het scheepvaartverkeer op het kanaal ligt stil.

Vandaag werd een 39-jarige verdachte opgepakt in verband met de zaak. Hij wordt verdacht van moord en morgen voorgeleid. De man is een bekende van politie en justitie.

Julie werd zaterdagavond voor het laatst gezien toen ze in de plaats Schilde op de fiets stapte en vertrok richting vriendinnen in Antwerpen. Het Belgische OM zei eerder vandaag dat er aanwijzingen waren dat ze op een gewelddadige manier om het leven is gekomen.