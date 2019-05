'Verdachte bekent moord op Belgische studente Julie'

De man die vastzit op verdenking van moord op de Belgische studente Julie van Espen heeft bekend. Dat hebben bronnen rond het onderzoek gezegd tegen Belgische media.

Het lichaam van Julie werd gisteren gevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen.

De 23-jarige vrouw verdween zaterdagavond nadat ze in de plaats Schilde op de fiets was gestapt om naar vriendinnen in Antwerpen te gaan. Er werd meteen rekening gehouden met een misdrijf.

Veroordeeld voor verkrachting

Gisteren werd de 39-jarige verdachte opgepakt. De politie had zijn foto verspreid en noemde hem een belangrijke getuige, maar volgens Belgische media werd er toen al van uitgegaan dat hij de dader is. De man is twee keer veroordeeld voor verkrachting. In afwachting van hoger beroep in de laatste zaak was hij op vrije voeten.

De verdachte was gezien met de fietsmand van Julie; daarmee stond hij ook op de foto, maar de mand werd uit de opsporingsfoto's geknipt "om geen argwaan te wekken".

De man werd opgepakt op het station van Leuven. Hij zou op weg zijn geweest naar zijn psychiater.