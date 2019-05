'We willen niet dat meer 'Julie's' iets wordt aangedaan'

De dood van de 23-jarige studente Julie van Espen roept in België veel woede en verdriet op. De vrouw verdween zaterdagavond nadat ze in de plaats Schilde op de fiets was gestapt om naar vriendinnen in Antwerpen te gaan. Gisteren bekende de 39-jarige Steve B. dat hij Julie heeft vermoord nadat ze zich had verzet bij een poging om haar te verkrachten.

Op sociale media in België worden verschillende berichten over de moord op Julie veel gedeeld. Zoals een 'Brief aan Julie'. Daarin staat onder andere: "Iemand besliste, totaal onterecht, dat hij jou van het leven moest beroven en dat maakt me boos".

"Hoeveel dijen moeten er nog blauw worden geforceerd, hoeveel levens nog verwoest, hoeveel mandjes gevonden, hoeveel meisjes nog in het Albertkanaal?", schrijft iemand in een bericht op Facebook dat inmiddels is door 5700 mensen is gedeeld. Op Twitter is een bericht met deze tekst al ruim 2000 keer gedeeld: "Nogmaals het bewijs dat het niet uitmaakt hoe je gekleed bent, hoe dronken je bent of hoe laat je buiten komt. Als vrouw ben je nooit 100 procent veilig and it breaks my heart.".

De vele emotionele berichten zijn begrijpelijk, zegt Liesbeth Kennes, sociaal pedagoge, schrijfster en oprichtster van de vereniging 'Wij spreken voor onszelf', waar mensen hun verhaal van seksueel geweld kunnen delen. "Mensen willen gewoon niet dat meer Julie's iets wordt aangedaan".

Gebrek aan effectieve aanpak

Woede overheerst in de berichten op sociale media. Dat lijkt mede te komen doordat bekend is geworden dat de dader van de moord op Julie al twee keer eerder veroordeeld was voor verkrachting. Toch wijst Kennes op een diepere oorzaak voor de woede: het gebrek aan een effectieve aanpak van seksueel geweld in België.

Kennes beschrijft het falen van de aanpak van seksueel geweld in een opiniestuk dat vandaag is gepubliceerd door de Belgische publieke zender VRT. "Het is om moedeloos van te worden. Hoeveel meisjes en vrouwen moeten er nog slachtoffer worden?", zegt ze erover tegen de NOS.