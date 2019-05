Politie looft 15.000 euro uit voor gouden tip in zaak-rapper Feis

De politie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de man die op nieuwjaarsnacht de Rotterdamse rapper Feis (32) doodschoot. De verdachte, Silfano Junior Monteiro bijgenaamd 'Fano', is op de nationale opsporingslijst geplaatst, werd bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Monteiro (25) is sinds 1 januari voortvluchtig. Hij wordt ervan verdacht Faisal Mssyeh, zoals Feis voluit heet, op 1 januari rond 04.00 uur te hebben doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De broer van Feis raakte ernstig gewond bij het schietincident. Hij ontwaakte een maand later uit een coma.

Eerder zei de politie dat de aanleiding van het schietincident vermoedelijk een "onbenullige kroegruzie" was waar de twee slachtoffers niets mee te maken hadden. De ruzie zou zijn ontstaan nadat een drankje werd omgestoten.

De politie kreeg tot dusver 110 tips binnen, maar geen daarvan leidde tot de dader.