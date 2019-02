Broer van doodgeschoten rapper Feis uit coma ontwaakt

De broer van rapper Feis is wakker geworden uit zijn coma. Hij raakte zwaargewond bij een schietpartij tijdens de jaarwisseling in Rotterdam. Zijn broer, rapper Feis (Faisal Mssyeh), kwam daarbij om het leven.

Het is nog steeds niet duidelijk wie op de twee geschoten heeft. Morgen laat de politie nieuwe beelden van de schietpartij zien in Opsporing Verzocht. Ook komt de moeder van de twee in het programma aan het woord, meldt RTV Rijnmond.

Feis werd in de Nieuwjaarsnacht rond 04.00 uur doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer raakte zwaargewond en lag wekenlang in coma. Aanleiding voor de schietpartij zou een ruzie over een omgestoten drankje zijn geweest. "Een onbenullige kroegruzie waar ze niks mee te maken hadden", zegt de politie.