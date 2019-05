Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

Het Verenigd Koninkrijk gaat op 23 mei meedoen aan de Europese verkiezingen. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, zegt dat het niet gaat lukken om voor die tijd een brexitakkoord te bereiken in het Britse Lagerhuis.

"Gezien de korte tijdspanne, is het helaas niet mogelijk om dat proces af te ronden voor de wettelijke datum van verkiezingen voor het Europees Parlement. We hoopten dat we ons vertrek op orde zouden hebben en het scheidingsakkoord zouden hebben afgerond, zodat die verkiezingen niet hoefden plaats te vinden", zei Lidington in gesprek met de BBC.

Hij zei erbij dat de Britse regering er hard aan zal werken de brexit daarna zo snel mogelijk af te ronden. "Idealiter willen we voorkomen dat Britse parlementsleden hun zetel in het Europees Parlement innemen."

Het brexitakkoord van May werd al drie keer door het Britse Lagerhuis weggestemd. May besloot steun te zoeken bij Labour om tot een akkoord te komen, maar tot dusver hebben de onderhandelingen nog niet tot een overeenkomst geleid.

Zes maanden uitstel

Vorige maand werd na een urenlange top in Brussel een akkoord bereikt tussen het VK en de EU over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober moet het vertrek zijn geregeld; een uitstel van zes maanden. Daarbij werd afgesproken dat de Britten moeten meedoen aan de Europese verkiezingen, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. Dat gaat dus niet gebeuren.

Door mee te doen aan de verkiezingen voorkomen de Britten dat ze de EU al op 1 juni, zonder akkoord, moeten verlaten. Het nieuwe Europees Parlement treedt aan op 2 juli.

Juncker: leugens in brexitcampagne

Vandaag sprak de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zich uit over de campagne van de brexiteers, in de aanloop naar het referendum in 2016. Volgens Juncker had de Europese Commissie zich destijds duidelijk moeten uitspreken tegen de "leugens" die de voorstanders van een vertrek verkondigden.

In een terugblik op zijn vijfjarige termijn, die in oktober eindigt, noemde Juncker het zwijgen over de campagne, zoals de toenmalige Britse premier Cameron had verzocht, zijn grootste fout als commissievoorzitter. "Het was een fout ons er niet mee te bemoeien, want we waren de enigen die de verspreide leugens konden vernietigen. Ik heb een fout gemaakt door stil te blijven op een belangrijk moment."

Ook vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans zei eerder dit jaar dat hij spijt heeft dat hij zich in 2016 niet met de brexitcampagne heeft bemoeid.